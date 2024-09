Ragusa, ladro ruba in un bistrot frantumando porta e si ferisce

Ragusa -

Poco meno di 70 euro rubati dal fondo cassa di un esercizio commerciale del centro storico di Ragusa domenica notte, ma i danni alla porta d’ingresso sono ingenti. L’ennesimo furto in piazza Poste ripropone il tema, mai sopito, della sicurezza. Il ladro ha utilizzato un grosso mattone, asportato da un cantiere, per mandare in frantumi la porta d’ingresso del bistrot Bunch, in via Rapisardi, accanto all’ufficio postale. I carabinieri sono riusciti a identificare, in poco tempo, l’autore del furto.