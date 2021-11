Ragusa, lasciano una donna morta in ospedale e scappano

Ragusa - Una donna di circa 40 anni è arrivata ieri sera al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La donna, già in arresto cardiaco, era probabilmente già morta o è deceduta pochi istanti dopo il suo arrivo. I soccorritori che l’hanno trasportata sono andati via subito senza fornire le generalità della donna.

La Questura di Ragusa ed Nucleo Operativo dei carabinieri hanno avviato le indagini per accertarne l’identità. Dovrebbe trattarsi di una donna europea. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria e sono state avviate le indagini per accertarne l'identità e le cause della morte.

Gli inquirenti hanno sentito i testimoni, il personale medico e paramedico che si trovava al Pronto Soccorso nel momento in cui la donna è arrivata.

La donna era fuggita da una comunità cui era stata affidata e le forze dell'ordine erano sulle sue tracce. La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo.