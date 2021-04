Ragusa, multe alla gente in coda per il vaccino? VIDEO

Ragusa - "Complimenti all'Asp per il rispetto che dimostrate per gli altri e per le regole” scrive polemicamente l'utente Alba Ro, registrando stamani le immagini dal centro vaccinale del capoluogo ibleo, che si vedono nel primo video. “Ma solo a Ragusa non si riesce a dare un appuntamento che non prevede un’attesa di tre ore? - continua -. E soprattutto non dare agli anziani (categoria che state vaccinando in questo momento) e ai disabili un posto dove sedersi? E ridicolo!” denuncia la donna, secondo cui alcune persone in fila sarebbero state perfino multate per assembramento. La notizia non ha avuto tuttavia riscontro dagli altri cittadini che ancora in queste ore stanno diffondendo filmati sui social.