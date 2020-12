Ragusa, muore di Covid infermiere pozzallese 50enne

Ragusa- E' morto oggi all'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, l'infermiere pozzallese Saverio Armenia, di 50 anni colpito dal Covid-19. Il sanitario avrebbe compito il 29 dicembre prossimo il 50esimo anno di vita. Lavorava come dipendente Asp all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, e lì è morto oggi da paziente.

E' il 130esimo morto di Covid in provincia di Ragusa. Lascia la moglie e due bambini. Si tratta del secondo infermiere della provincia di Ragusa morto per Covid. A metà novembre era morto l’infermiere Gianni Russo, 58 anni, in servizio all’ospedale di Vittoria.