Ragusa, operaio cade dal cestello di un camion

Ragusa - Trauma cranico e contusioni in diverse parti del corpo per un operaio di 47 anni che, questa mattina, è caduto dal cestello di un camion che stava effettuando la potatura di alberi in via Archimede, a Ragusa. L'operaio è stato ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II, le sue condizioni non sarebbero gravi, stando ai primi accertamenti dei medici. Il camion con cestello sarebbe stato tamponato da un furgone e l'urto avrebbe provocato la caduta dell'operaio da un'altezza di circa tre metri. Indagini in corso da parte della Polizia municipale di Ragusa e dei carabinieri.