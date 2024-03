Ragusa, picchia la moglie, la riduce in fin di vita. Asportata milza

Ragusa - Ha picchiato la moglie fino a ridurla in fin di vita. La povera donna, ricoverata in ospedale, ha subito l'asportazione della milza. È successo sabato sera a Ragusa.

Per il marito violento stamani udienza di convalida in carcere a Ragusa. L’uomo ha buttato a terra la moglie, riempendola di calci. La lite ha avuto una appendice la domenica. Uno dei familiari ha chiamato il 112 che è intervenuto assieme al 118. La situazione è apparsa drammatica sin da subito. Portata in ospedale, i sanitari le hanno riscontrato una emorragia interna in corso, ragion per cui hanno deciso di operarla d'urgenza.

I chirurghi le hanno dovuto asportare la milza, salvandole la vita. Il marito, durante l'udienza di convalida dell'arresto in carcere, ha ammesso in parte i maltrattamenti, dando una versione diversa di quanto accaduto. Il giudice si è riservato sulla decisione. La donna lo ha denunciato.