Ragusa, prende una Peugeot a noleggio a Catania e non la restituisce

Ragusa - Gli Agenti della Squadra Volante hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un ragusano di anni 42, ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita. Nello specifico, nei giorni scorsi, a seguito di segnalazione, gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a recuperare una Peugeot che era stata presa a noleggio a Catania e che non era stata restituita alla data pattuita, fissata per il 2 settembre 2024.

Il veicolo che si trovava a Ragusa in zona centro, è stato recuperato ed affidato in custodia ad una depositeria mentre il quarantaduenne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di appropriazione indebita.