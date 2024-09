Ragusa, presi i ladri armati di mazza che rubano al ristorante

Ragusa - I poliziotti della Questura di Ragusa hanno individuato e denunciato all'Autorità Giudiziaria due giovani ragusani rispettivamente di anni 19 e di anni 20, ritenuti responsabili in concorso tra loro del delitto di rapina aggravata commesso ai danni del titolare di un noto locale di ristorazione ubicato a Ragusa. I fatti si sono verificati, nei giorni scorsi, in ore notturne; i due giovani sono riusciti ad entrare all’interno del locale di ristorazione e ad impossessarsi di alcuni beni; il proprietario, che nel frattempo arrivava sul posto, sorprendeva i due giovani con ancora la refurtiva in mano; gli stessi, dopo aver minacciato con una mazza il titolare, si davano a precipitosa fuga.

Nel giro di qualche giorno, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti ad identificare i due giovani ragusani e a denunciarli alla competente Autorità Giudiziaria.