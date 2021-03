Ragusa, rapina un tabaccaio in centro, è un minorenne

Ragusa - E’ stato individuato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania il presunto autore della rapina compiuta giovedì sera, a Ragusa, in via Carducci, ai danni del titolare di una rivendita di tabacchi. Si tratta di un minore senza fissa dimora, individuato anche grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza, L.S., di 17 anni.

Mentre il titolare di 74 anni stava abbassando la saracinesca, il giovane, col volto coperto da una mascherina chirurgica, gli ha puntato una pistola intimando al commerciante di rientrare nel locale e di consegnargli il denaro contenuto nella cassa, circa 600 euro. Il giovane è, quindi, fuggito a piedi. Dopo l’allarme, l’uomo è stato trasportato in ospedale e quindi medicato con una prognosi di una settimana. Nel frattempo il minore è stato individuato e bloccato dalle forze dell’ordine. La pistola utilizzata era un'arma giocattolo priva del tappo rosso.