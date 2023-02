Ragusa, si sente male al ristorante, salvato da finanziere fuori servizio

Ragusa - Si accascia al ristorante, a Ragusa, esanime. Il caso vuole che tra i commensali dei tavoli accanto vi fosse un finanziere fuori dal servizio che, intuita la gravità della situazione, ha gli fatto una serie di manovre respiratorie che hanno permesso al malcapitato di arrivare in vita ai soccorsi del 118.

E' successo nei giorni scorsi in un ristorante di Ragusa, dove il marescliallo Alessandro Serra, in forza ai Baschi Verdi di Palermo, nel nucleo anti terrosismo, ha salvato la vita a un ragusano 59enne che è rovinato a terra dopo aver accusato un improvviso malore. A prendersi cura dell'uomo, trasportandolo infine in ospedale a Ragusa, i sanitari del 118.