Ragusa, tenta di rapire un bambino di tre mesi, arrestato

Ragusa - I Carabinieri della Compagnia di Ragusa, nella mattinata odierna, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ventiduenne guineano per il tentato sequestro di persona di un bambino di tre mesi.

A seguito della segnalazione al 112di alcuni testimoni, che avevano riferito che un extracomunitario stava cercando di sottrarre un minore ad una donna nei pressi del locale centro vaccinale, i Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, notavano subito la presenza di una donna in lacrime, una trentenne di origine albanese, che teneva in grembo un neonato di appena tre mesi. Insieme a lei il marito ed un’altra figlia di tre anni, mentre poco distante vi era l’extracomunitario tenuto lontano dalla stessa dalle persone lì presenti.

Gli operanti, nella circostanza, appuravano che poco prima l’uomo aveva tentato di strappare dalle braccia della madre il neonato per portarlo via con sé. Per tali ragioni, i Carabinieri intervenuti, con l’ausilio di personale della Polizia di Stato in servizio logistico in transito nella zona ed avvicinatosi poiché attirato dal trambusto, provvedevano a bloccare il guineano. Condotto poi presso gli uffici del Comando Provinciale ed accertate la sua identità e la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, lo stesso veniva dichiarato in stato di arresto per il reato di tentato sequestro di persona aggravato e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.