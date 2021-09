Ragusa, turisti cinesi restano chiusi dentro Villa Margherita VIDEO

Ragusa - Gira in Rete questo filmato con alcuni turisti stranieri, presentati come "cinesi", rimasti prigionieri di sera dentro Villa Margherita. Da ciò che si capisce, chi riprende è un sedicente ex custode della struttura che coglie l'occasione per chiedere al Comune l'apertura di un bando.

Nella parte finale si vedono in effetti delle persone, evidentemente non a conoscenza degli orari di chiusura, costrette a scavalcare la cancellata in un punto indicato dall’uomo. Alcuni utenti pongono dubbi però sull'autenticità delle immagini e della denuncia, che lasciamo al vostro commento.