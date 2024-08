Ragusa, una Fiat Punto in fiamme in via delle Madonie

Ragusa - Auto in fiamme in via delle Madonie, un traversa della parte alta di via Archimede. L’incendio ai danni di una Fiat Punto, regolarmente parcheggiata, sarebbe doloso e appiccato dagli ignoti piromani nella notte. I proprietari sono intervenuti per cercare di salvare il salvabile. Sul posto gli agenti della polizia di Stato per raccogliere la denuncia e indagare anche grazie alle immagini delle videocamere presenti in zona.