Ragusa - Un uomo di 60 anni è caduto da una altezza presunta di 3 metri riportando lesioni importanti. L’incidente si è verificato nel pomeriggio in contrada Piombo, in una zona rurale in territorio di Ragusa, vicina in realtà a Santa Croce Camerina. Allertato l’elisoccorso, il mezzo è atterrato al campo sportivo di Santa Croce.

L’uomo è staro trasferito in codice rosso al Cannizzaro di Catania. Indagini in corso da parte dei carabinieri