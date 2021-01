Ragusa, video choc: fuori di testa all’ospedale per disturbare i medici

Ragusa – Un pover'uomo, probabilmente con qualche disturbo psichico o ubriaco, mandato in giro di notte per Ragusa a fare”bordello”, come scrive l’autore di un canale intitolato “Solo a Ragusa”, appena inaugurato da un giovane su Youtube. Tra i vari episodi postati in soli due giorni, in cui ci fa beffe di divieti e distanziamenti (e dello stesso inconsapevole protagonista, deriso dal “regista”) questo, accaduto la notte tra l’1 e il 2 gennaio, è il più grave: l’uomo prova a introdursi nell’ospedale Maria Paternò Arezzo, tentando di forzare addirittura una finestra al piano terra, con l’assurda motivazione di voler prendere un caffè dalla macchinetta. L’uomo si avvicina e parla senza mascherina in faccia all’infermiere (con la mascherina altrettanto abbassata), che spaventato chiama inutilmente i carabinieri. Alla fine rinuncia e, pur di levarselo di torno, gli consente di prendersi il caffè. Ci auguriamo che le forze dell’ordine vogliano intervenire per chiudere il canale e individuare il responsabile.