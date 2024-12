Ragusa, vittoriese con patente revocata cerca di fuggire alla Polizia

Ragusa - Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di ragusa hanno denunciato in stato di libertà un vittoriese di anni 36, ritenuto responsabile dei reati di sostituzione di persona, falsa attestazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e guida con patente revocata. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, in orario serale, nel centro storico di Ragusa, allorquando gli Agenti della Squadra Volante, procedendo in Corso Vittorio Veneto, durante il capillare servizio di perlustrazione e di controllo del territorio, effettuavano il controllo di un’autovettura e del conducente, che per eludere il controllo della Volante si dava alla fuga a bordo dell’autovettura.

A seguito di ricerche per le vie limitrofe, gli Agenti sono riusciti a rintracciare il fuggitivo e ad impedirgli di ritentare un’altra fuga. In esito al controllo l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.