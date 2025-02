Ragusa, volo sanitario di urgenza per un bimbo ricoverato in ospedale

Ragusa - Trasporto sanitario di urgenza per un neonato di 3 mesi ricoverato all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa. Il trasferimento all'ospedale Meyer di Firenze è stato effettuato con un aereo C-130 dell’Aeronautica Militare dall’aeroporto militare di Sigonella a quello civile di Firenze-Peretola. Il C-130, partito da Pisa intorno alle 12 è atterrato a Sigonella intorno alle 13:30: ha preso a bordo il bambino, giunto in aeroporto in ambulanza e assistito in volo da un medico-pediatra, un infermiere e dalla sua mamma.

Il bimbo è stato ricoverato, quindi, all’ospedale pediatrico “Meyer” di Firenze per poter ricevere cure specifiche. Il volo sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Ragusa e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.