Ragusani con le coperte in auto in contrada Selvaggio

Ragusa - Terremoto, molti ragusani, impauriti dalla forte scossa di terremoto di stasera, hanno deciso di trascorrere la notte in auto, con pochi beni di necessità e qualche coperta. Decine le auto in contrada Selvaggio, dove c'è una grande area che alla bisogna funge da rifugio di protezione civile. Stessa cosa anche a Modica, dove molti cittadini hanno scelto di dormire in auto.

Squadre dei vigili del fuoco sono in ricognizione nel territorio di Ragusa dopo la scossa di terremoto di questa sera: "confermata al momento l'assenza di richieste di soccorso", scrivono su Twitter i vigili del fuoco, che stanno svolgendo dei sopralluoghi per verificare la sussistenza di danni di lieve entità su due edifici. La scossa di magnitudo 4.6 registrata questa sera alle 21:27, con epicentro a 30 chilometri di profondità al largo della costa ragusana, è stata avvertita in quasi tutta la Sicilia e non solo nella parte sud orientale dell'isola. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione anche nel nisseno, nell'agrigentino e perfino a Palermo, a circa 300 chilometri dall'epicentro. Nella zona Marina di Ragusa e Donnalucata di Scicli e a Pozzallo è stato sentito un forte boato, poi un tremore della terra durato una decina di secondi.

Il terremoto è stato avvertito anche in provincia di Siracusa. Nel capoluogo nella zona di piazza Adda i palazzi hanno tremato creando paura tra gli abitanti. Anche a Floridia e Solarino, così come nella zona sud, Portopalo, Pachino, Rosolini e Noto, il terremoto ha generato paura. A Floridia nella zona delle Torri di Vignalonga le persone sono scese in strada.