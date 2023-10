Ragusano arrestato a Biancavilla, con pistola e cocaina

Biancavilla, Catania - I carabinieri hanno arrestato un 28enne ragusano a Biancavilla, nel catanese, perchè trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 con la matricola cancellata con 8 proiettili nel caricatore, altri 12 proiettili dello stesso calibro, 60 grammi di cocaina, 550 grammi di marijuana impacchettata sottovuoto, due bilancini e materiale per il confezionamento di droga. I carabinieri avevano messo sotto osservazione il giovane, venuto ad abitare nel paese, in casa della cugina dopo essere uscito dal carcere sette mesi fa dopo aver scontato una pena di 10 anni di reclusione proprio per reati connessi agli stupefacenti L'arrestato deve rispondere di detenzione illegale di armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga era nel garage dell'abitazione.

I militari hanno poi perquisito anche le autovetture di proprietà della zia e della cugina parcheggiate nel cortile condominiale. Pistole e proiettili erano in una Alfa Romeo, tra l'altro confiscata. I 60 grammi di cocaina e i 550 grammi di marijuana erano dentro una Fiat Bravo. Il 28enne ha ammesso di avere portato lui la droga, la pistola e le munizioni in paese. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere. L'arma è stata inviata al Ris di Messina.