Rapina a Villa Margherita a Ragusa, due arresti

Ragusa - Gli Agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante di Ragusa hanno proceduto all’arresto di un ventenne tunisino e di un marocchino ventiduenne per il reato di rapina aggravata in concorso, commesso in danno di un ventiquattrenne.

Il fatto delittuoso è stato commesso intorno alle ore 15.30 di sabato scorso all’interno della Villa Margherita di Ragusa.

I due autori del reato in un primo momento hanno chiesto del denaro alla vittima e, al suo rifiuto, l’hanno aggredita fisicamente facendola anche cadere a terra e sottraendole il telefono cellulare. Provvidenziale è stato l’immediato intervento degli agenti della Squadra Volante che, transitando in quella zona, hanno messo fine alla rapina. Infatti, i due rapinatori vedendo le volanti hanno tentato di dileguarsi ma sono stati subito raggiunti e bloccati dagli agenti della Squadra Mobile. I Poliziotti hanno anche recuperato il telefono cellulare che era stato sottratto alla vittima. Gli autori del reato hanno opposto resistenza ai poliziotti che hanno proceduto all’arresto. A causa delle lesioni subite dalla persona offesa, quest’ultima è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.

Ai due arrestati, sono stati contestati i reati di rapina aggravata in concorso, lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico Ufficiali; dopo gli adempimenti di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.