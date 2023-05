Rapina ed estorsione a Ispica, arrestato rosolinese 58enne

Ispica - Lo scorso fine settimana i militari della Stazione Carabinieri di Ispica hanno proceduto ad un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, nei confronti di un pregiudicato 58enne originario di Rosolini ma domiciliato ad Ispica.

L’uomo, celibe e disoccupato, è stato condannato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione ed al pagamento di una multa di € 600,00 per i reati di estorsione e rapina commessi nell’agosto 2014 nei confronti della madre e del fratello, allora conviventi.

I Carabinieri lo hanno arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa dove sconterà la pena in questione. Il risultato investigativo manifesta ancora una volta l’attenzione rivolta alla collettività ed in particolare in occasione di tali crimini efferati che generano allarme e apprensione nella cittadinanza.