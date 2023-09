Rapina una anziana a Genova, preso a Pozzallo

Pozzallo - Nella giornata di lunedì 1 settembre i Carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, su richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo genovese ritenuto responsabile di rapina aggravata e ricettazione. Lo scorso 2 giugno infatti il malvivente 33enne, già noto alle Forze di Polizia, aveva aggredito in pieno centro a Genova un’anziana signora 89enne, strappandole dal collo una collana d’oro con violenti spintoni che ne avevano causato la caduta. Fermato, era stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di due tessere sanitarie provento di un precedente furto.

I militari della locale Stazione hanno rintracciato proprio a Pozzallo l’uomo che qui aveva fissato il proprio domicilio, unitamente alla convivente, da alcuni mesi. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa circondariale di Ragusa come disposto dall’Autorità giudiziaria competente.