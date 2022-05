Rapinato il direttore del bingo, aveva con sé 20mila euro

Palermo - Hanno aspettato che il direttore della sala bingo di via dei Cantieri (foto) uscisse, ieri sera, per depositare l'incasso, per avvicinarsi e puntargli contro un taglierino. Quindi, minacciandolo con l'arma, si sono fatti consegnare circa 20mila euro, l'incasso della giornata.

Sull'episodio sono in corso le indagini della polizia che, sempre a Palermo nella notte, ha sventato invece due furti e ha arrestato due banditi in flagraza: un 36enne che tentava di scassinare la cassa di un un distributore di benzina e, a distanza di qualche chilometro, un ragazzo 18enne entrato in una villa per rubare.