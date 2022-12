Rapinato in strada il figlio di Matteo Salvini

Milano - Aggredito in strada da due nordafricani, minacciato con una bottiglia infranta e rapinato del cellulare. È la brutta avventura capitata a Federico Salvini, il figlio 19enne del leader leghista e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Tutto è accaduto venerdì 23 dicembre intorno alle 21 vicino al Pio Albergo Trivulzio nella zona ovest di Milano.

Federico Salvini era in strada da solo quando è stato avvicinato da due uomini, descritti come nordafricani, che lo hanno minacciato con parte di una bottiglia infranta e si sono fatti consegnare il cellulare. Salvini non è rimasto ferito ma scosso ha subito avvertito il padre che attraverso la scorta ha dato l'allarme alla questura. Le indagini della polizia sono in corso per individuare gli autori della rapina.

Gli agenti hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona nella speranza che possano aver ripreso la fuga dei due rapinatori.