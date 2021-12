Ravanusa: 2 donne estratte vive, morti un uomo e una donna, 7 dispersi

Ravanusa - Tragedia ieri sera a Ravanusa, nell'Agrigentino. Una ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un'esplosione che ha provocato il crollo di tre case e il danneggiamento di altre tre. Due donne sono estratte vive dalle macerie, mentre un uomo e una donna sono morti. Sono ancora 8 le persone disperse, tra cui una giovane incinta che avrebbe dovuto partorire mercoledì. Secondo le prime informazioni, a fare da innesco alla deflagrazione potrebbe essere stato anche l'ascensore di una delle palazzine, ma i vigili del fuoco non escludono alcuna ipotesi. Sul posto anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'Italgas che hanno messo in sicurezza l'area.

Due anziane sono state ritrovate vive durante la notte. All'appello mancherebbero 7 persone, fra cui una donna di 30 anni incinta. I precedenti casi di esplosione dimostrano come sia possibile trovare sopravvissuti fino a 72 ore dopo la tragedia. Circa 150 gli evacuati, abitanti nel quartiere, che sono stati sistemati - dall'amministrazione comunale - in strutture alberghiere. Le vittime vengono portate alla vicina scuola. Ben 250 i soccorritori impegnati nell'area. L'Italgas ha subito staccato la fornitura di gas ed ha specificato che non è chiaro cosa sia accaduto.

E' stata trovata e portata fuori dalla montagna di macerie la seconda vittima. Su tratta di una donna. In precedenza era stato recuperato il corpo senza vita di un uomo. Il bilancio provvisorio della tragedia è di 2 donne estratte vive dalle macerie, un uomo e una donna morti, 7 dispersi, fra cui una donna incinta di 30 anni.