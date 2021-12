Ravanusa, il VIDEO poco dopo l'esplosione

Ravanusa - Una palazzina è crollata in seguito a una esplosione in via Galilei a Ravanusa, in provincia di Agrigento. A provocare la tragedia probabilmente, una fuga di gas. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco di Agrigento, Licata e Canicattì che stanno tentando di domare le fiamme. Si scava per trovare alcune persone che potrebbero trovarsi sotto le macerie. IL VIDEO GIRATO DOPO IL CROLLO.