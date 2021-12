Ravanusa, scoppio e crollo, 12 dispersi, 3 bambini. VIDEO

Ravanusa, Agrigento - È di 12 dispersi di cui 3 bambini, finora, il bilancio dell'esplosione avvenuta a Ravanusa nell'Agrigentino. Tra di loro anche una donna incinta. Una bombola di gas è esplosa in una palazzina di quattro piani di via Galileo Galilei a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Stando alle prime notizie che giungono dal posto, l'intero stabile sarebbe crollato. Il boato che ha squarciato il silenzio di Ravanusa è avvenuto verso le 20.30. Nel paese di oltre 10 mila abitanti a 50 minuti di auto da Agrigento e a più di due ore da Palermo la gente è scesa in strada impaurita. Poi col passaparola si è capito dove fosse avvenuto lo scoppio della bombola o la fuga di gas che ha innescato l'esplosione. Gli allarmi delle auto e di alcune abitazioni hanno cominciato a suonare.

Dagli edifici nella via Galilei e nelle vie vicine sono scesi in strada gli abitanti terrorizzati che hanno visto le fiamme alte levarsi dalle macerie di una palazzina. Calcinacci pezzi d'infisso, porte sono state scagliati a decine di metri dal luogo dell'esplosione. Sono giunti quindi i carabinieri, i vigili del fuoco le ambulanze. L'energia elettrica è stata tolta in tutta la zona dove sono affluite centinaia di persone: "Mamma mia, mamma mia, un disastro" esclamano. Tre squadre di volontari (Procivis, guardia costiera ausiliaria e Croce rossa) hanno raggiunto Ravanusa per i soccorsi, annuncia il sindaco di Licata, Pino Galanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Canicattì, Agrigento e Licata che hanno dovuto innanzitutto domare le fiamme che si sono sviluppate nell'esplosione di gas. Nel luogo dell'esplosione sono presenti anche i carabinieri della locale stazione e i rinforzi giunti da Licata. Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, con una diretta facebook, ha lanciato un appello: "Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro".

Potrebbe essere collegato alla rottura di un tubo del metano, e non ad una bombola, il crollo di via Trilussa che, ormai è chiaro, ha danneggiato più immobili. C'e' un intero quartiere, nel centro di Ravanusa, devastato. I soccorritori, domate le fiamme, stanno iniziando con cautela a cercare tra le macerie se vi sono tracce degli abitanti. Passati al setaccio anche gli immobili meno danneggiati dall'esplosione.

L'incendio di via Trlussa dove è scoppiata una bombola di gas e dove sono crollati piu stabili non è stato ancora domato. I pompieri e i carabinieri sono al lavoro cercando di fare in fretta. Sarebbero 12 i dispersi, fra cui tre bambini ravanusani rimasti sotto le macerie. Fra gli adulti anche una coppia di giovani sposi, la donna è incinta.