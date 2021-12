Ravanusa, un morto, 7 dispersi: tre bambini e una donna incinta. VIDEO

Ravanusa - Un morto, e almeno sette dispersi, tra cui tre bambini e una coppia di sposini con lei incinta e che avrebbe dovuto partorire nelle prossime settimane. E' questo il bilancio tragico dell'esplosione che in serata ha squarciato il silenzio del sabato di Ravanusa verso le 20.30. La causa sarebbe una fuga di gas, che ha poi innescato l’esplosione in una strada a ridotto del corso principale del paese: in via Trilussa dove una palazzina è crollata ma altre sono state coinvolte e sarebbero state fortemente danneggiate o addirittura crollate. E’ subito divampato un incendio. Gli allarmi delle auto e di alcune abitazioni hanno cominciato a suonare.

Pare che l'esplosione sia stata causata dallo scoppio di una condotta del metanodotto cittadino. E’ questa l’ipotesi che prende piede tra coloro che sono intervenuti per portare soccorso nell’area.

Il bilancio, ancora senza certezze, parla di otto persone disperse tra cui tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei incinta. Ma il conteggio è ancora tutto da stilare.