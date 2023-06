Recuperato il cadavere di un bagnante alla scogliera di Catania

Catania - E’ stato trovato a Catania un corpo privo di vita, galleggiante in mare, all’altezza del lido Bellatrix. Pare si tratti di un bagnate dell’apparente età di 50-60 anni, non si sa ancora se fosse un cliente del lido o si trovasse sulla scogliera accanto al lido. Il cadavere è stato portato in Capitaneria di Porto per metterlo a disposizione dell’autorità giudiziaria, del medico legale e della guardia costiera per l’identificazione e gli accertamenti di competenza.

La chiamata per l’avvistamento è arrivata dalla guardia costiera, il recupero del corpo è stato effettuato dal Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco che lo hanno trasferito in capitaneria di porto.