Recuperato in mare il cadavere di un uomo

Messina - Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nelle acque di Terme Vigliatore, in località Marchesana. Il suo corpo è stato notato galleggiare sull’acqua poco dopo le 10 ed è stata la Capitaneria di porto di Milazzo con la motovedetta Cp827 ad intervenire per il recupero del cadavere che ad una prima indagine non presenterebbe segni di violenze.

Sulla spiaggia è stata trovata una tovaglia, una borsa e un cane, un pastore tedesco, presumibilmente dell’anziano, che girovagava nella zona. Sul posto anche i vigili urbani e i carabinieri per le prime indagini. Il cadavere è stato trasferito all'obitorio di Milazzo.