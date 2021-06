Ressa a Fontanarossa: 6 ore di ritardo, il pianista calma gli animi VIDEO

Catania – Molti disagi per i passeggeri ieri sera a Fontanarossa, chiuso per un incendio vicino allo scalo: “#Alitalia non comment, Catania-Roma volo delle 15:30, riprogrammato per le 18:40, poi 19:10, poi 20:00 e al momento 21:10... magna magna sta Roma bella e finisco i soldi per gli slot, trallallero” scrive un utente, evidentemente capitolino, allegando il video che vi mostriamo.

A ingannare - per quanto possibile - l’attesa al gate ci ha pensato un pianista rimasto a terra con gli altri, che ha improvvisato un’aria allo strumento nella hall, per distendere i nervi a fior di pelle. "Aeroporto di Catania chiuso in atterraggio e decollo per inibizione mezzi di soccorso aerei antincendio - scrive un altro utente, nel secondo video -, menomale che c'è qualcuno che ci allieta!"