Resta impantanato nel fango e muore per un malore

Sciacca - Si sta cercando di fare chiarezza sulla morte di un anziano avvenuta nelle campagne di Sciacca, nell’Agrigentino. L’uomo, originario di Paceco, in provincia di Trapani, nonostante i suoi 85 anni, era molto attivo e guidava una vecchia Fiat Punto. E anche ieri l’avrebbe usata per raggiungere contrada Bordea, a Sciacca. Ad accorgersi dell’auto impantanata nel fango è stato un passante che, prestata maggiore attenzione, ha rinvenuto il cadavere in una scarpata. A quel punto ha chiamato le forze dell’ordine che sono subito intervenute per dare eventuali soccorsi. Ma per l’uomo non c'è stato nulla da fare.

Sono quindi scattate le indagini per capire cosa fosse successo. Al momento sono diverse le ipotesi che vengono fatte. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe sceso da solo dall’auto bloccata nel fango per vedere cosa fosse successo e probabilmente per chiedere aiuto. Ma lo stress potrebbe avergli provocato un malore per lui fatale.