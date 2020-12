Riarrestato il carceriere del piccolo Giuseppe Di Matteo sciolto nell'acido

Trapani - Giuseppe Costa è stato nuovamente arrestato stamani dai carabinieri di Trapani e dagli uomini della Direzione investigativa antimafia, per associazione a delinquere di tipo mafioso. Perquisita anche l'abitazione in località Purgatorio di Custonaci, dove aveva realizzato in muratura la prigione in cui segregò per un certo periodo il piccolo Giuseppe Di Matteo: il figlio 12enne del pentito Santino Di Matteo, poi ucciso in un casolare delle campagne di San Giuseppe Jato - l'11 gennaio del 1996, dopo 779 giorni di prigionia - per punire la scelta del padre di collaborare con la giustizia.

Nei dieci anni passati dietro le sbarre, dal 97 al 2007, l’uomo ha ricevuto il sostegno economico dai vertici dei mandamenti di Trapani e Mazara del Vallo, con cui ha ripreso subito contatti dopo la scarcerazione, mettendosi al servizio dei clan per tutto: aggiudicazione di appalti, speculazioni immobiliari, risoluzione di dissidi tra privati, intimidazioni e corruzioni nell’ambito delle elezioni regionali dell'autunno del 2017. Per gli alti “meriti” conquistati sul campo, i boss l’avevano promosso al ruolo di controllore e tutore degli interessi di Cosa nostra su un impianto di calcestruzzi della provincia. Ora passerà il Natale in galera.