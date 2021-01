Rider pestato a turno e derubato del motorino: nessuno interviene VIDEO

Napoli - Rapina e aggressione a Gianni Simioli, il rider 50enne circondato e picchiato da un branco di delinquenti il 2 gennaio a calata Capodichino, sono state viste dagli occupanti di almeno 3 auto – oltre che dalle persone affacciate alle finestre - ma nessuno si è fermato né ha contattato le forze dell’ordine. Incluso chi ha filmato la scena, che non ha mosso un dito per aiutare il fattorino: un padre di famiglia di 50 anni, disoccupato, che dopo la rapina ha continuato il giro delle consegne in auto per portare a casa il suo, di pane. In compenso l’autore del filmato non ha perso tempo a postare le immagini sui social. Nel video, allo studio degli investigatori per risalire ai responsabili del pestaggio, si vede il fattorino affiancato, bloccato da 6 giovani al centro della carreggiata: la vittima, nonostante il coraggioso tentativo di resistenza, non è riuscito a parare i calci e i pugni sferrati a turno al corpo e al volto. Quando è caduto a terra, urlando per la paura e il dolore, ha provato ad aggrapparsi allo scooter ma uno dei banditi lo ha travolto. Fortunatamente è partita una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme, che nei primi 40 minuti ha raccolto 9mila euro, molto più del valore dello scooter rapinato.