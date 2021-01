Rider picchiato: fermati i rapinatori, sono 15enni

Napoli - E' un napoletano di 52 anni, Gianni, sposato e con due figli, il rider vittima di un'aggressione, avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio, a Calata Capodichino, in città, nel corso della quale 6 ragazzi, a bordo di due motorini, lo hanno picchiato per sottrargli lo scooter, episodio ripreso in un video da un residente e diffuso su Facebook dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Lo fa sapere l'esponente politico il quale sottolinea anche per il rider - rimasto disoccupato poco tempo fa dopo aver lavorato in una catena commerciale - è scattata una forte gara di solidarietà sia per una raccolta di fondi per consentirgli di comprare un nuovo scooter sia per offrirgli un posto di lavoro più adatto a un cinquantenne.

News Correlate Rider pestato a turno e derubato del motorino: nessuno interviene VIDEO

"Sulla mia pagina Fb - dice Borrelli - ci sono già tante dimostrazioni di solidarietà concreta tra cui quella di un calciatore che ha offerto 2.500 euro. Ci sono diversi imprenditori napoletani che, malgrado il periodo di crisi, hanno offerto posti di lavoro". Nonostante la brutale aggressione, Gianni, sottolinea Borrelli, pur di non perdere il posto di lavoro ha continuato anche nella giornata del 2 gennaio a fare le consegne utilizzando l'auto dopo la perdita dello scooter (che era della figlia). "Diversi rider mi hanno fatto sapere che spesso vengono aggrediti al fine di sottrarre loro gli incassi. In ogni caso i protagonisti dell'aggressione a Calata Capodichino sono dei vigliacchi - conclude Borrelli - si sono accaniti in 6 contro un 50enne".

Macelleria pronta ad assumerlo

"Saremmo contenti di poter esaudire il desiderio di Gianni" di tornare a fare il macellaio e "siamo pronti ad assumerlo". La storia del rider derubato del motorino a Napoli ha indignato e commosso tutti e così da una brutta disavventura (che si è comunque conclusa col fermo dei rapinatori e il recupero del motorino) è nata un'opportunità: la macelleria Bifulco di Ottaviano è pronta a dare a Gianni Lanciano un lavoro da macellaio.

Fermati 6 sospetti: due sono minori

Il motorino è stato recuperato presso lʼabitazione di uno dei sospetti, tutti originari di Secondigliano e Miano: ad agire sono stati in tutto in sei con il volto coperto.

Sei persone sono state fermate e condotte in questura perché sospettate di essere gli autori della rapina ai danni del rider. Due di loro sono minorenni. Ad agire sono state in tutto sei persone. I giovani sono tutti della zona tra Miano e Secondigliano. Uno di loro sarebbe figlio di un noto boss locale.