Rifiuti: 10 sacchi abbandonati, 10 multe alla “zozzona”, 6mila euro VIDEO

Messina – Prosegue la battaglia contro gli incivili che Cateno De Luca porta avanti da mesi a suon di telecamere e di post sui social: l'ultimo a finire sulla sua pagina Fb è “una persona che per ben 10 giorni di fila ha abbandonato grossi sacchi dei rifiuti nel Rione Taormina. L’incivile - spiega il sindaco di Messina - non si limitava ad abbandonare i rifiuti, ma apriva i sacchi e spargeva a terra il loro contenuto, insozzando la via e il marciapiedi. La nostra squadra ha tenuto d’occhio la situazione ed è risalita all'identità di questo incivile, andando a casa a sanzionarla con 10 multe, una per ogni giorno di abbandono dei rifiuti per un totale di 6.000 euro!”

“Lo zozzone – prosegue De Luca -, nel ricevere il verbale ha manifestato il suo stupore: non si aspettava che nel Rione Taormina fossero attive le telecamere e che avremmo sanzionato chi ci vive, abituato per troppi anni all’indifferenza delle istituzioni. Abbiamo portato la raccolta differenziata con il porta a porta in ogni via, angolo, vicolo e piazza della città, garantendo un servizio puntuale ed efficiente per tutti e non consentiremo a nessuno di potere ricorrere ad alibi e giustificazioni per continuare a sporcare la città! Zozzoni - conclude il primo cittadino messinese -, finitela tanto vi becco uno ad uno!".