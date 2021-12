Rifiuti a peso d’oro in ospedale, “allungati” con l’acqua VIDEO

Messina - Appesantivano i contenitori dei rifiuti, aggiungendo acqua, per lucrare sul peso e guadagnare così di più, truffando. I finanzieri hanno scoperto la truffa ai danni di un noto ospedale della città dello Stetto riguardo raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri a rischio infettivo, generati dalle Aziende Sanitarie e dai Presidi Ospedalieri del bacino della Sicilia Orientale.

I militari hanno analizzato le risultanze della “gara di bacino” indetta dall’Asp di Catania, in qualità di capo-fila, e quelle della gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia. Secondo l’accusa la società aggiudicataria dell’appalto e il personale dipendente, mediante l’utilizzo di una bilancia con il sigillo di protezione rotto e attraverso pesature falsate, determinavano arbitrariamente il peso dei rifiuti da smaltire, così da aumentarlo ed avere un guadagno maggiorato.

In alcuni casi sovraccaricando di acqua i contenitori, in altri erano gli stessi addetti alla pesatura a salire sulla bilancia, per aumentare il peso della spazzatura da smaltire, così da ottenere un maggiore rimborso da parte della struttura ospedaliera. In tutto sono cinque gli indagati per truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture, per i quali il gip ha emesso, tra l’altro, un decreto di sequestro preventivo di liquidità finanziarie di oltre 10mila euro.