Rifiuti in fiamme, 14 auto carbonizzate a Catania VIDEO

Catania - Le fiamme che sarebbero state appiccate ad alcuni rifiuti la notte scorsa a Catania, in via Rosina Anselmi, si sono propagate a 14 automobili parcheggiate in uno slargo, completamente distrutte dall'incendio.

I vigili del fuoco - che hanno rilasciato ai media le immagini allegate in fondo - hanno lavorato fino all'alba di oggi per domare il gigantesco rogo, che ha interessato un'intera postazione di cassonetti, inclusa una campana per il conferimento del vetro. Nel secondo filmato, la situazione sul posto stamattina.