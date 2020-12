Morte di padre Leonardo nel rogo, c'è un fermato

Riposto - E’ stato fermato dai carabinieri del comando provinciale, per omicidio e incendio doloso, su disposizione della Procura il presunto autore del rogo della sede della Tenda San Camillo in cui è morto fratel Leonardo Grasso, di 78 anni. L’uomo è un 52enne ospite della struttura. Per chiarire la dinamica dell’accaduto la Procura ha disposto l'autopsia.

