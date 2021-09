Rischia la paralisi il carabiniere ferito dallo sparo davanti alla chiesa

Acireale - Si teme una lesione al midollo spinale per Sebastiano Giovanni Grasso (foto), il vicebrigadiere ferito ieri sera da un colpo di pistola dopo essere intervenuto per sedare un litigio scoppiato per futili motivi tra due famiglie. La rissa è avvenuta sul sagrato della chiesa di S. Maria degli Ammalati, mentre all’interno era in corso la celebrazione delle prime comunioni, tra cui quella di suo figlio.

Il carabiniere 43enne, raggiunto tra il collo e la spalla da una pallottola esplosa da un 69enne, è stato sottoposto nella notte, all’ospedale Cannizzaro di Catania, a un delicato intervento chirurgico per estrarre il proiettile, i medici però ancora non se la sentono di sciogliere la prognosi. L’intervento è tecnicamente riuscito, ma bisogna attendere per capire quali saranno le conseguenze: per il momento il sottufficiale è cosciente, ma non riesce a muovere braccia e gambe.

È stata una sciocca discussione per i posti a sedere tra le file dei banchi, a far uscire di fuori di testa un nonno degenere, che ha sparato con una pistola illegalmente detenuta e portata pure in chiesa, scatenando il panico tra i bimbi e le famiglie che dentro seguivano la funzione: ora è in carcere per tentato omicidio e porto abusivo d’arma da fuoco.