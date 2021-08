Rischiano di annegare, salvati dai bagnini a Marina di Modica

Modica - Due turisti francesi sono stati salvati questa mattina dai bagnini del servizio di salvataggio del Comune. La coppia si era allontanata oltre le boe rosse, cioè il segnale che si sta entrando in acque non sicure a causa della profondità del mare e delle correnti. Proprio queste ultime hanno reso impossibile il ritorno a riva dei due improvvidi nuotatori che sono stati notati dai due bagnini in servizio in prossimità del laghetto.

I due guardiaspiaggia, intuita la situazione di estremo pericolo, sono saltati immediatamente sul pattino e sono andati a recuperare i due turisti che, una volta condotti a riva e superato lo spavento, hanno ringraziato i loro angeli custodi.