Rissa a Ispica, chiuso il locale I Mori

Ispica - In data 29 luglio 2024, all’indomani del grave fatto di cronaca verificatosi in territorio di Ispica, il Questore della Provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore, in esito all’immediata istruttoria espletata dal personale in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa, in seguito agli accertamenti condotti dal Comando Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Ispica e dal Commissariato di di Modica, ha emesso un provvedimento di sospensione -con conseguente chiusura al pubblico dell’esercizio- per giorni 15 della licenza di P.S. per l’attività accessoria di trattenimenti danzanti nei confronti del titolare di un locale sito nel Comune di Ispica.

Nella circostanza alle ore 02.30 circa del 28 luglio alla sala operativa del Numero Unico di Emergenza era giunta una richiesta di intervento per una rissa in atto presso il citato locale e nell’immediato si portavano sul posto Militari dell’Arma dei Carabinieri successivamente supportati dal personale del dispositivo interforze costituito da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza già in servizio nell’ambito dei controlli di sicurezza per la stagione estiva predisposti con ordinanza del Questore in esito alle risultanze delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi presso la Prefettura.

Dai primissimi accertamenti era emerso che all’interno del locale in argomento si era originata una rissa, poi proseguita e degenerata all’esterno nelle aree di immediata pertinenza dello stesso, alla quale nelle varie fasi avevano preso parte una ventina di soggetti che con calci, pugni ed armati di vari oggetti atti ad offendere (bastoni, cinghie, assi di legno e transenne) si colpivano violentemente e reciprocamente devastando nel contempo arredi ed allestimenti strutturali; nella circostanza veniva altresì richiesto l’intervento di due ambulanze i cui sanitari procedevano a medicare sul posto due dei giovani rimasti feriti a seguito degli episodi di violenza.

Il Questore della Provincia di Ragusa con il provvedimento di chiusura temporanea emesso - la cui esecuzione è stata effettuata dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri - in attesa che vengano ripristinate le condizioni generali di sicurezza che consentano la fruibilità dei servizi offerti dal locale, ha ravvisato la necessità di porre un freno al reiterarsi di episodi di violenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico che possano creare pericolo di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica e proprio a tal fine i servizi di controllo interforze di cui sopra proseguiranno nelle prossime settimane in tutto il territorio provinciale.