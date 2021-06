Rissa a Scoglitti, multe per tutti

Vittoria - Sono stati contravvenzionati i titolari delle sei attività commerciali ubicati in piazza Cavour a Scoglitti, che la sera dello scorso 29 maggio risultavano ancora aperti e con numerosi avventori all’interno.

Si tratta dei locali commerciali controllati dalle pattuglie della Polizia di Stato in occasione dell’intervento per rissa che si era scatenata tra un gruppo di cittadini extracomunitari ed un gruppo di giovani del luogo, successivamente identificati e denunciati dagli uomini della Squadra Mobile e del Commissariato di Vittoria a seguito di indagini che hanno fatto luce sulla vicenda.

A seguito degli avvenimenti occorsi la sera dello scorso 29 maggio ed ai controlli di natura amministrativa eseguiti presso gli esercizi pubblici, sono scattate le sanzioni amministrative per i titolari che non avevano sospeso l’attività di ristorazione e mescita di bevande nei rispetti dei limiti orari imposti dalla normativa in materia di contenimento della diffusione epidemiologica.

Al titolare di uno dei locali è stato notificato anche il provvedimento di chiusura temporanea dell’attività per 5 giorni.