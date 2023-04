Rissa fra giovanissimi in spiaggia a Sampieri

Scicli - Carabinieri e polizia sono intervenuti in seguito a una rissa in prossimità della spiaggia di Sampieri, dove alcuni giovanissimi, di Scicli e di Pozzallo, sono venuti alle mani suonandosele di santa ragione. Sul posto anche l'ambulanza del 118 per soccorrere alcuni feriti.

La festa del 25 aprile è finita nel peggiore dei modi.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16, tantissimi minorenni si erano riuniti per una festa organizzata a Sampieri, che ha portato centinaia di giovani, molti dei quali minorenni, a occupare la spiaggia, durante diversi djset. Forse a causa di qualche abuso alcolico, fra alcuni ragazzi è scoppiata una rissa, degenerata nel sangue.

Foto di repertorio.