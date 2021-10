Rissa ieri notte tra extracomunitari e santacrocesi, con feriti

Santa Croce Camerina - Rissa a Santa Croce Camerina tra extracomunitari e santacrocesi. L’episodio gravissimo si è consumato nella tarda serata di ieri in Piazza Unità d’Italia, intorno a mezzanotte. Sono in corso accertamenti per risalire alla causa sfociata poi in rissa. Purtroppo si registrano anche feriti. A sedare gli animi sono stati i carabinieri, prontamente intervenuti dopo la segnalazione.

La Comandante della Polizia Locale di Santa Croce, Maria La Rosa, sta relazionando su quanto accaduto nella nottata appena trascorsa. Saputa la notizia della rissa, il Sindaco di Santa Croce, dott. Giovanni Barone, chiederà al Prefetto di Ragusa un incontro per discutere dell’episodio.

“La rissa di ieri sera – commenta il Sindaco Giovanni Barone – è preoccupante per il numero di persone coinvolte. Alla luce di quanto accaduto ieri notte, chiederò al Prefetto di Ragusa S.E. Giuseppe Ranieri, un Comitato per la Sicurezza urgente per la ‘questione Santa Croce’. E’ un episodio grave che merita attenzione e interventi immediati e urgenti. Santa Croce Camerina ha bisogno di un nuovo piano di vigilanza più attiva sul territorio. Una pattuglia delle forze dell’ordine che rimanga fissa nelle ore notturne in città alla luce non solo dei numerosi episodi, ma anche per il numero delle persone che vengono coinvolte. La presenza dello Stato è di fondamentale importanza per tutti i residenti che vogliono vivere Santa Croce in armonia e tranquillità”.