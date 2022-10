Rissa in strada tra moglie e amante, lei si difende con la scopa VIDEO

Trapani - Due donne, rispettivamente moglie e amante di un uomo, sono venute alle mani due notti fa a Trapani, nella centralissima piazza Umberto I, nei pressi dell'area di servizio della stazione ferroviaria. A scatenare la rissa, la relazione extraconiugale evidentemente mal digerita dalla consorte, che ha aggredito l'altra donna mentre stava facendo il pieno allo scooter.

Questa si è difesa con una scopa trovata nei pressi. Altre tre persone, non riprese nel filmato, si sono unite quindi alla rissa, interrotta solo dall'arrivo della polizia che ha portato tutti e 5 in Questura: per loro è scattato il fermo, l'accusa è di rissa aggravata.