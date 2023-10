Rissa per una ragazza contesa finisce a coltellate: due feriti

Rosolini - Una 'spedizione punitiva' per una ragazza contesa si è trasformata in un regolamento di conti, finito a coltellate.

E' accaduto ieri sera a Rosolini, verso le 21,30 nella zona del Sacro Cuore. Tre ragazzi a bordo di motociclette si sono recati in via Sant'Angelo, angolo via Caltanissetta, dove abita il ragazzo a cui dare una lezione. Questi da vittima si è trasformato in aggressore. Quando i tre l'hanno cercato, è uscita in strada la madre. La donna, però, sarebbe stata picchiata mentre il marito, arrivato in suo soccorso, è stato colpito con un bastone. A quel punto il figlio ha preso un coltello in cucina ed ha affrontato i suoi rivali in amore. Uno dei due feriti è stato raggiunto dai fendenti a un braccio, l'altro è stato infilzato all'addome. A prestare i primi soccorsi alle due vittime sono stati i sanitari del Pte di Rosolini.

News Correlate Accoltellati per un like di troppo

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Noto. I militari dell'Arma hanno raccolto le prime testimonianze.