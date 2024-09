Rissa tra tunisini con morto a Santa Croce

Santa Croce Camerina - Una serata di festa si è trasformata in tragedia ieri sera a Santa Croce, quando un giovane di origine tunisina è stato accoltellato a morte. L'episodio è avvenuto intorno alle 20, nel pieno dei festeggiamenti per Santa Rosalia, tra via Garibaldi e via Giardino. Secondo le prime ricostruzioni, una lite scoppiata per futili motivi tra due giovani si sarebbe presto degenerata. Uno dei contendenti avrebbe estratto un coltello e colpito mortalmente l'altro. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, la vittima è deceduta sul posto prima del loro arrivo.

L'amministrazione comunale, colpita dalla gravità dell'accaduto, ha deciso di sospendere immediatamente tutti gli intrattenimenti musicali previsti per la serata. Nel frattempo, i carabinieri stanno indagando sull'accaduto e sarebbero già sulle tracce del presunto omicida. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, e si stringe intorno alla famiglia della vittima. Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini delle forze dell'ordine.

La vittima aveva 21 anni. C'è un ferito grave, che si è dato alla fuga ed è ricercato. Pare che i due si siano affrontati a duello.