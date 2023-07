Risse e lanci di bottiglie di notte a Marina di Ragusa

Ragusa - Momenti di tensione intorno alla mezzanotte di sabato a Marina di Ragusa. Una rissa tra extracomunitari è avvenuta nella zona del porto.

Gli stranieri hanno lanciato bottiglie, spruzzare spray al peperoncino tra la folla. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia di Ragusa con tre volanti e una pattuglia di carabinieri della locale stazione che hanno cercato di riportare la situazione alla calma.

Questa la testimonianza di una donna: "Marina di Ragusa è diventata invivibile, non si può più lavorare tranquillamente e onestamente, chi lavora fa sacrifici per mandare avanti la propria attività. Dover lavorare con paura e dover chiudere la propria attività prima della mezzanotte è assurdo. Questo paese è stato lasciato allo sbando e la delinquenza ha preso ormai il comando, questa è la verità. Non si può far rischiare alle famiglie che passeggiano con i propri bambini di trovarsi in mezzo a risse in questo caso di extracomunitari, in mezzo a spruzzi di spray al peperoncino e lanci di bottiglie in mezzo alla folla".