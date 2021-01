Ristoratori e clienti sfidano chiusure e multe in tutta Italia VIDEO

Riaprire, per chiudere per sempre. Non si rendono contro che sarà che questa la fine dei (pochi) ristoranti aderenti in varie parti d’Italia alla “campagna” non autorizzata #Ioapro, contro le restrizioni ordinate a livello nazionale e locale, sfidando apertamente limitazioni e multe da minimo 400 euro: evidentemente a tanti clienti i soldi non mancano. Nel primo filmato un coppia cena tranquillamente, a Bergamo, nonostante la sanzione in arrivo dopo la portata. Nel secondo addirittura la polizia viene cacciata fuori dal locale in coro: “Fuo-ri, fuo-ri!”. Per finire nel terzo, girato a Milano, si balla tra i tavoli gemiti.

Sono solo alcuni dei video che proseguono a piovere in Rete dal fine settimana. Casse che tornano dunque a battere scontrini (almeno quello) e avventori che s’ingozzano e brindano alla faccia delle migliaia di vittime del virus e della maggior parte dei connazionali, che continuano a rispettare le regole. "Non ci chiuse la guerra, non ci chiude il Covid" dicono, “l’art.1 dice che siamo una repubblica fondata sul lavoro”. Asporto, delivery e ristori non bastano: "Vogliamo lavorare, è un nostro diritto, abbiamo perso il 70%". Molti colleghi però non apprezzano la fuga in avanti e hanno scelto la strada della legalità, rispondendo in queste ore in Rete con l’hastag #ioaprosoloinsicurezza.